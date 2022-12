"Il sondaggio di Nando Pagnoncelli oggi sul Corriere della Sera, tra gli operai Fratelli d'Italia è al 39%, il Partito Democratico al 9%. Orgoglioso del lavoro fatto in questi anni con Giorgia Meloni per essere vera destra di popolo e di lavoratori, ma non si può negare che siamo stati molto aiutati da sinistra". Lo scrive sui social il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Tremaglia.