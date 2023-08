"Siamo impegnati a semplificare la vita di tutti, in particolare le persone con disabilità, anche per quanto riguarda i parcheggi, la mobilità e la guida. Grazie all’associazione di Vimodrone La Goccia che mi ha segnalato un altro problema che siamo in dovere di risolvere. Questa mattina ho parlato con il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli: abbiamo già in cantiere alcune soluzioni per intervenire sulla sovrapposizione di visite e certificati medici, tagliando burocrazia e passaggi che complicano inutilmente la vita". Così su Twitter il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.