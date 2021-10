Il sondaggio realizzato da Emg per la Rai rivela che il 57% dei cittadini era a favore del disegno di legge Zan, contro il 22% che ha risposto no, mentre il 21% ha preferito non rispondere. Insomma, al contrario di quanto accaduto in Senato, la maggior parte degli italiani accoglierebbe volentieri una legge contro l'omofobia.