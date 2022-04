Roberto Calderoli nasce a Bergamo il giorno 18 aprile 1956. Conseguita a pieni voti la laurea in medicina e chirurgia, inizia la sua carriera lavorando come medico maxillo-facciale in ambito ospedaliero. L'esperienza politica inizia con il movimento della Lega Lombarda, di cui nel 1993 diviene presidente; dal 1995 e fino al 2002 sarà segretario nazionale. A partire dal 2002 sarà coordinatore delle segreterie nazionali della Lega Nord.

Dal 1990 al 1995 Roberto Calderoli è consigliere comunale a Bergamo. La prima elezione in qualità di deputato arriva nel 1992, carica che manterrà e confermerà nelle elezioni politiche fino al 2001, quando si candida e viene eletto al Senato (il collegio è quello uninominale di Albino per la circoscrizione Lombardia).

In quella Legislatura Calderoli ricopre la carica di Vicepresidente del Senato fino al mese di luglio del 2004; all'indomani dell'elezione di Umberto Bossi al Parlamento europeo, Calderoli lo sostituisce nel Consiglio dei Ministri assumendo la carica di "Ministro per le Riforme Istituzionali e la Devoluzione".

Calderoli è noto al grande pubblico per i suoi interventi coloriti e diretti, caratteristica per la quale - e per diversi punti di vista - lo rende anche particolarmente apprezzato dai suoi sostenitori.