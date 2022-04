Cosimo Maria Ferri (Pontremoli, 17 aprile 1971) è un politico ed ex magistrato italiano, sottosegretario di Stato alla giustizia nel governo Letta, nel governo Renzi, e nel governo Gentiloni, dal 2018 deputato per il Partito Democratico e dal settembre 2019 di Italia Viva. È stato membro del Consiglio superiore della magistratura.

Magistrato, è figlio di Enrico Ferri, deputato del PSDI, europarlamentare e magistrato, che fu ministro dei Lavori Pubblici nel governo De Mita. Si è laureato in giurisprudenza a Pisa nel 1993.



Il 2 maggio 2013 viene nominato Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, guidato dalla ministra Annamaria Cancellieri nel governo Letta.

Dopo la crisi che ha visto uscire la componente berlusconiana del governo Letta, ha dichiarato di essere un tecnico (infatti non era candidato alle elezioni) ed è rimasto Sottosegretario.

Il 28 febbraio 2014 entra a far parte del governo Renzi, prestando giuramento davanti al Capo dello Stato e al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo ha confermato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della Giustizia, guidato dal ministro Andrea Orlando.

Il 6 luglio 2014, in occasione del rinnovo di sedici membri del CSM, scoppia una polemica relativa a un SMS inviato da Ferri a suoi ex colleghi di Magistratura indipendente per indirizzare il voto a favore di Lorenzo Pontecorvo, presidente di sezione presso il Tribunale civile di Roma, e Luca Forteleoni, Sostituto Procuratore a Nuoro. Immediata è la reazione di ANM che lo accusa di indebita interferenza della politica e del governo nelle attività elettorali del CSM.

Il 29 dicembre 2016 viene confermato nello stesso incarico sempre con ministro Andrea Orlando nel governo Gentiloni.

Il 4 marzo 2018 è eletto deputato alla Camera come indipendente nelle liste del Partito Democratico, nella circoscrizione Toscana.

Nel settembre 2019 lascia il PD e aderisce a Italia Viva di Matteo Renzi.