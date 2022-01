“Oggi in udienza privata con Papa Francesco. Una bellissima occasione di riflessione sulla forza del suo messaggio del primo gennaio e un richiamo alle nostre responsabilità: impegni per il lavoro, l’istruzione, la sicurezza e la tutela dei diritti, per fornire le cure mediche e garantire il sostegno alle persone indigenti. Ancora grazie, faremo di tutto per essere coerenti”. È il post su Facebook di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, che pubblica una foto con il Pontefice.