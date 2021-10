Alessandro Zan, esponente quota PD, ha pubblicato il seguente tweet:

"Ottobre 2018, Venezia. I consiglieri regionali della Lega insultano la bandiera del Veneto per celebrare la vittoria di #Bolsonaro. Due giorni fa il Congresso brasiliano ha chiesto sia incriminato per reati contro l’umanità. Ora chiedano scusa ai veneti per questo scempio".