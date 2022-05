"Molto bello rivedere il sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski dopo il nostro evento di successo Stand Up Fo rUkraine. Grazie per la vostra solidarietà verso il popolo ucraino. Continueremo a sostenere te e tutte le altre città dell'UE nell'accogliere le persone in fuga dalla guerra". Lo ha scritto su Twitter la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.