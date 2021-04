"Da domani il #Veneto è in #zonaarancione. E da mercoledì riaprono le #scuole (anche in #zonarossa grazie all'impegno del presidente #Draghi). La campagna vaccinale resta la priorità, ma vanno rispettate rigorosamente le regole di comportamento per limitare il contagio". Lo scrive Sara Moretto, deputata di Italia Viva, su Twitter.