"Settimana prossima deposito una proposta di legge per un sano annetto di galera con arresto in flagranza e immediata detenzione per chi deturpa o tenta di deturpare (la scusa di "tanto c'è il vetro" non deve reggere) un'opera d'arte custodita in un museo per motivi di propaganda”. Lo annuncia su Twitter Claudio Borghi, senatore della Lega, il giorno dopo che alcuni ambientalisti hanno imbrattato un quadro di Van Gogh a Roma.