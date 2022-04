"Immaginiamo solo per un attimo se non ci fossero stati i#vaccini...ecco, i numeri ci palesano ancora una volta la REALTÀ, al di là dei complottismi e delle faken ews, SEMPRE DALLA PARTE DELLA SCIENZA. Dalla parte di chi ha salvato migliaia di vite umane". Così, in una nota sui social, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli.