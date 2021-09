Myrta Merlino, conduttrice de L'Aria che Tira, ha parlato in questi termini del tema vaccini, mediante Twitter.

La giornalista non tollererebbe le politiche più inclini alla cavalcamento del dubbio:

"Quindi il #vaccino con oltre 5 miliardi di somministrazioni no, ma un antiparassitario per cavalli sì. Cavalcare i dubbi e le paure legittime delle persone è inaccettabile. Fidatevi della scienza, non delle fake news".