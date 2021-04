"In queste ore sono subissata da messaggi di cittadini pugliesi che chiedono di far presto con la campagna vaccinale anti-covid. Ho letto in questi giorni autorevoli esponenti politici dire che non è utile ingenerare un derby tra Stato e Regioni. Questa affermazione mi trova d’accordo ma aggiungo: non possiamo nasconderci le criticità che ad oggi stanno emergendo. Vi sono regioni che vaccinano in modo spedito e programmato, altre meno.

È acclarato che un poderoso ritardo - e io sono stata tra le prime a denunciarlo in qualità di capo delegazione nello scorso esecutivo - si sia accumulato con la poca chiarezza e programmazione di qualche mese fa. Ma ora, tocca correre. È la priorità che si è posta il Governo Draghi anche attraverso un cambio di passo organizzativo. In Puglia la situazione sulla campagna vaccinale sembra non decollare come dovrebbe. Dai media emergono in questi giorni e in queste ore notizie e inchieste preoccupanti: vaccini a chi non ancora aveva maturato diritto, fragili e anziani ancora in liste di attesa. È evidente che qualcosa non sta funzionando, a partire dal tracciamento che pare oramai essere stato completamente abbandonato. Lo scarica barile al quale troppo spesso si assiste non può essere la pratica giusta. I cittadini hanno diritto di essere rassicurati e di poter essere sicuri, per tempo, di accedere al piano vaccinale. Come non basta annunciare via social una due giorni dedicata ai vaccini durante il ponte pasquale. Serve una programmazione seria e concreta perché anziani e fragili siano messi nella condizione, anche attraverso una poderosa campagna di comunicazione di poter accedere al vaccino.

Mi auguro che su questo si stia lavorando in queste ore in Regione Puglia, per raggiungere gli standard che altre regioni hanno già raggiunto.

Ricordando a tutti che le UTI si svuotano e il personale, tutto, riesce a lavorare con carichi di lavoro umani solo se i piani vaccinali procedono speditamente" lo ha scritto sulla propria pagina Facebook Teresa Bellanova