"Vi indignate perché dico che in #Lombardia, in sanità, se hai i soldi salti le code, altrimenti puoi aspettare tanto. Per me è un sistema classista indegno. Ciò non c'entra con la qualità alta degli ospedali e del personale. Può accadere anche se governa il PD? È grave cmq". Così, su Twitter, l'Europarlamentare PD, Pierfrancesco Majorino.