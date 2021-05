"Dosi somministrate in rapporto alla popolazione: la #Basilicata al 46,08%. Ieri 6488 vaccinazioni. Oggi a #Potenza altra giornata dedicata a J&J. Poi si replicherà la modalità "open day" con #Astrazeneca. Domani si aprono le prenotazioni per gli Over40". Così, in un tweet, il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi.