"Una bellissima notizia, un sogno di tanti studenti realizzato. Le Universiadi invernali del 2025 saranno nuovamente a Torino, a 18 anni dall’edizione del 2007. Un grande successo per la città e per l’intero Piemonte, un’importante occasione per far conoscere il nostro territorio a tutto il mondo.

Grazie al CUS Torino, al Sindaco Chiara Appendino ed a tutte le Istituzioni coinvolte, per il grande lavoro fatto! Torino torna ad essere Città dello Sport e dei grandi eventi.