"Abbiamo promesso ai nostri giovani che ci saremmo battuti per lasciare loro un pianeta in salute. L'Europa voterà Fitfor55,il programma di riduzione delle emissioni che alterano il clima. Una scelta per il loro futuro. Il PD la sosterrà. Salvini e Meloni cosa faranno?" Così, su Twitter, la senatrice PD Anna Rossomando.