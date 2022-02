“Oltre 43 miliardi di investimenti pubblici e privati dell’European Chips Act per il rafforzamento dell'industria, per la ripresa e per una Europa più sovrana”. Così l’europarlamentare di Italia Viva Nicola Danti ha commentato su Facebook il pacchetto presentato oggi dalla Commissione Europea. "Il 90% dei chip, costituiti da semiconduttori, che stanno nei nostri computer, nei telefoni, nelle auto, nei frigoriferi è prodotto fuori dall'Europa, in particolare in Asia. Una dipendenza – spiega - che si è rivelata pericolosa in questo ultimo anno, in cui la carenza di questi piccoli ma indispensabili strumenti ha creato colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento e rallentato la nostra ripresa economica. Non possiamo permettercelo. Gli investimenti previsti dal Chips Act permetteranno all'Europa di produrre questi semiconduttori, scongiurando e prevenendo i rischi legati all'approvvigionamento. Ma non solo. Abbiamo posto le condizioni per diventare leader mondiali del settore. "Dall'UE – conclude - un'altra ottima notizia per il futuro economico dell’Europa”.