Pina Picierno, esponente quota PD, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a LA7:

"Molto bene la posizione della Commissione Ue e dei leader occidentali: in caso di ulteriori aggressioni della Russia verso l'Ucraina il primo passo sono sanzioni consistenti e in più settori. Non è più accettabile alcuna provocazione da parte di Putin".