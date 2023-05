"Si può pensare ciò che si vuole delle armi all’Ucraina, ma certo ci vuole un bel disprezzo per la realtà e la decenza per dire che le armi salvino vite… E farci proprio il titolo: che vergogna! E anche colpisce che tra il presidente democristiano e la presidente fascista non ci sia neanche una sfumatura lessicale di differenza. Quanto mi mancano i padri costituenti della Democrazia Cristiana: La Pira e Dossetti erano profeti, ma perfino Fanfani in confronto sembra un gigante…". Lo scrive su Twitter Tomaso Montanari.