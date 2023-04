"Il viaggio di #Macron in #Cina è un passo in avanti coraggioso per preparare un percorso diplomatico e di pace in Ucraina come da tutti invocato. Una missione a Pechino dedicata anche ad accordi commerciali,come propongono tutti i Paesi ad un mercato importante come quello cinese". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe.