"La decisione della Russia di riconoscere le due repubbliche secessioniste di Donetsk e di Lugansk compromette l’attuazione degli accordi di Minsk e acuisce fortemente la crisi già in atto. Si tratta di un’azione che ostacola profondamente la strada del dialogo tra le parti. A questa situazione e alle evoluzioni delle prossime ore è doveroso dare una risposta di portata europea. La comunità internazionale deve parlare con una sola voce. Se dovessero prevalere le scorciatoie militari, la violenza sul dialogo, se le sofferenze dovessero iniziare a gravare pesantemente sulle spalle della popolazione civile, ne usciremmo sconfitti tutti quanti. Non ci sarebbero vincitori, ma solo vinti. È un rischio che non possiamo permetterci". Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte, leader del M5S.