"Giuseppe Conte pensa a questa storia quando chiedi di disarmare gli ucraini. Perché li condanneresti a subire quello che è accaduto al direttore del teatro di Kherson. Non c’è pace senza libertà. E non puoi imporre la schiavitù ai popoli che non la accettano". Lo scrive su Twitter il leader di Azione e del Terzo Polo, Carlo Calenda, postando la notizia secondo cui il direttore d'orchestra del teatro di Kherson sarebbe stato giustiziato dai russi dopo essersi rifiutato di suonare per le truppe d'occupazione.