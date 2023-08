"I giornali lo chiamano 'caro prezzi'. Io preferisco chiamarlo 'mancanza di concorrenza' o 'effetto Santanchè': il ministro del Turismo messo non a promozione del turismo, ma a difesa dei balneari e delle concessioni decennali a prezzi ridicoli. Gli stessi balneari che, a costi invariati per loro, spesso aumentano in maniera insensata il costo di lettini e ombrelloni. E i consumatori, che non sono fessi, fuggono dalle spiagge italiane". Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Questo è il prezzo della tutela delle corporazioni, taxi compresi, che l'Italia sta pagando per questo governo indecente che difende gli interessi di pochi a scapito di tutti. E invece che applicare la Bolkestein e mettere a gara le concessioni, fanno la mappatura delle spiagge per mettere sul mercato quelle libere, chiudendo ancora di più spazi di libertà di scelta persino per andare al mare. Purtroppo il -30% di presenze in questa stagione nel Turismo è solo l'inizio: l'approccio autarchico del Governo Meloni - conclude Magi - farà danni a tutti i settori del Paese, specie dove serve più apertura e maggiore concorrenza".