"Ho parlato con il Presidente Erdogan al telefono per rivolgere le mie più sentite condoglianze alla popolazione della Turchia per la catastrofica perdita di vite umane e la distruzione causata dal devastante terremoto e per discutere di ulteriore sostegno. L'Europa è al tuo fianco". Lo afferma su Twitter la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen.