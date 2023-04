“Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo”. Solidarietà ad Arianna Meloni e alla sua famiglia per gli attacchi disgustosi del Fatto. Satira e giornalismo non devono fare rima con volgarità!!!". Lo scrive su Twitter Maria Tripodi Sottosegretario di Stato Agli Esteri.