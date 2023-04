"Per i pendolari oggi è una giornata nera. Migliaia di persone che usano i mezzi pubblici per studio e lavoro in primis si trovano vittime di questa situazione inaccettabile. Come possiamo convincere le persone a muoversi in maniera sostenibile se salire sul trasporto pubblico è ogni giorno un’incognita? Il Ministro Salvini, che giusto tre giorni fa è venuto in Toscana a fare propaganda, si occupi dei problemi delle persone e delle aziende controllate dal suo ministero e dia risposte concrete". Lo scrive su Facebook Emiliano Fossi, deputato e segretario regionale del PD Toscana.