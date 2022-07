"Il Covid è tornato a circolare ma non ha gli stessi effetti del passato. Oggi negli ospedali della Liguria solo il 30% dei pazienti Covid è davvero ricoverato per il virus, il 70% entra in ospedale per altri motivi e poi scopre di essere positivo. È il momento di cambiare approccio al Covid: il Governo rimetta mano alle regole". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti