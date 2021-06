"Dopo 11 mesi, il reparto di Malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova torna Covid-free. Il simbolo della lotta alla pandemia in Liguria, che ha ospitato oltre 2500 pazienti tra la prima e la seconda ondata, ora è vuoto. Per questo dobbiamo ringraziare la scienza, la campagna vaccinale e tutta la nostra sanità, per l’impegno incessante di questi mesi. In queste ore difficili non dobbiamo dimenticarlo. Ho letto sui social tanti insulti e minacce di morte rivolti all’amico Matteo Bassetti, direttore della nostra Clinica di Malattie infettive, per aver creduto fin da subito, da uomo di scienza, nell’importanza dei vaccini. A lui va la mia solidarietà perché sono proprio i vaccini l’arma migliore per sconfiggere il virus, quella che ci sta permettendo di svuotare i nostri ospedali, giorno dopo giorno, e salvare vite. Abbiamo fatto tanti sacrifici, li abbiamo fatti tutti, e ora non possiamo arrenderci" lo ha annunciato su Facebook il presidente della Liguria Giovanni Toti