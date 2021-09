"Bellissima piazza a Torino per Matteo Salvini e per sostenere la candidatura a sindaco di Paolo Damilano. Per la prima volta dopo tanti anni a Torino ce la giochiamo, se si vuole cambiare la rotta del declino di Pd e 5 stelle che ha depresso Torino, si deve votare Lega". Lo ha scritto su Facebook Riccardo Molinari, presidente del gruppo della Lega alla Camera dei deputati.