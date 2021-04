"La liberta' di espressione non puo' e non deve mai rinunciare ai principi basilari dell'etica. Le parole vergognose del giornalista Piroso nei confronti del senatore Gasparri vanno condannate non solo per i contenuti, ma anche perche' rappresentano un esempio deleterio per i giovani, sempre piu' protagonisti in negativo di un mondo social dove insulti e minacce sono purtroppo frequenti. Un rappresentante della stampa ha il dovere di fare attenzione a cio' che divulga su ogni suo profilo, anche il piu' personale, proprio per il coinvolgimento che provoca. E bene ha fatto il Presidente dell'Ordine dei giornalisti a stigmatizzare l'uscita infelice di Antonello Piroso. Al collega Gasparri va la mia piena solidarieta' e l'apprezzamento per il suo pensiero sempre coerente nel corso di un'attivita' parlamentare coraggiosa e senza cedimenti". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin