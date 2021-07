Gabriele Toccafondi, deputato di Italia Viva, si è così espresso su Twitter. "La Dad è stato un disastro educativo, gli Invalsi lo dimostrano. In Toscana, dei 270.353 ragazzi 12-19 anni, solo il 15% (42.400) ha ricevuto una dose e solo il 2% (5447) ha ricevuto la doppia dose o dose unica. Serve vaccinazione di massa e veloce per non iniziare scuola in dad"