"In queste ore sono stati tanti i servizi su Calenda che ne dice di cotte e di crude di Renzi. Non ce ne sono con Renzi che ne dice di cotte e di crude di Calenda. Direi che è indicativo dell'atteggiamento tenuto da Calenda in questi mesi". Così in un video su Twitter il deputato di Italia Viva, Davide Faraone.