"Quella in corso in Turchia e Siria è una immane tragedia. Gli italiani purtroppo conoscono bene i dolori e le ferite profonde causate e lasciate dai terremoti. L’Italia, la Difesa e le FFAA sta facendo e farà il possibile per aiutare le popolazioni colpite". Lo afferma Guido Crosetto, ministro della Difesa, su Twitter.