"Direi che tutti i romani dotati di un minimo di cervello hanno un’ottima ragione per non votare Rocca alle elezioni del Lazio. Tra l’altro dimostra di essere un Michetti bis. Il Termovalorizzatore serve a chiudere il ciclo dei rifiuti. Votate ⁦Alessio D'Amato". Così, in un tweet, il leader di Azione Carlo Calenda, in risposta al candidato del centrodestra.