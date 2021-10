"Oggi destra populista e 5S si ritrovano sulla richiesta di tamponi gratis per i non vaccinati. Ieri sul no alla vendita di Alitalia con esiti che vediamo e richiesta intervento dello Stato. Ancora ieri su Q100 e RDC. Esiste un comune denominatore". Così, in un tweet, il leader di Azione Carlo Calenda.