"La priorità resta quella di difendere l’integrità territoriale dell'Ucraina." Questo è quanto ha scritto Antonio Tajani su X dalla conferenza sulla pace in Ucraina che si sta tenendo in Svizzera. "L’Italia lavora per ottenere risultati concreti sulla sicurezza nucleare e alimentare, sulla liberazione dei prigionieri di guerra e sul rientro dei bambini", ha aggiunto il ministro degli Esteri.