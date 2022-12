"Sono vicino all'Aeronautica Militare italiana. La tragica scomparsa di un suo pilota è un grave lutto per il Paese e per tutte le Forze Armate. Onore al Capitano Fabio Antonio Altruda, possa riposare in pace. Prego per i suoi cari". Così, in un tweet, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.