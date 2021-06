Antonio Tajani, Presidente della Commissione Affari Costituzionali dell'Europarlamento, Coordinatore nazionale di Forza Italia e Vicepresidente del Partito Popolare Europeo, su Twitter ha commentato la vicenda dei pescatori di Mazara del Vallo. "Ho incontrato Salvo Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, a cui ho espresso solidarietà per la difficile situazione che stanno vivendo tutte le marinerie siciliane a causa della pandemia e, soprattutto quella mazarese, degli attacchi libici in acque internazionali. Il mare, le tonnare, il gambero rosso, la pesca e l'industria ittica sono una fonte primaria di sostentamento per i siciliani. L'atteggiamento intimidatorio e violento delle motovedette libiche è inammissibile. Ci impegneremo anche a livello comunitario per restituire dignità a tutta la comunità marinara di Sicilia, garantendole di praticare la pesca di altura in acque internazionali, senza rischiare la vita, salvando un comparto economico e produttivo fondamentale come la pesca".