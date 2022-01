Le elezioni suppletive di Roma per eleggere il nuovo deputato al seggio lasciato dall'attuale sindaco di Roma Gualtieri si avvicinano (si voterà domenica 16 gennaio), e Italia Viva sui social lancia la sua campagna elettorale in favore del proprio candidato: "Siamo al fianco di Valerio Casini in questa sfida romana - afferma Italia Viva -, al fianco delle sue idee. Come Italia Viva ci misureremo per la prima volta per il Parlamento con il nostro simbolo e dimostreremo quanto valiamo. I sondaggi li lasciamo agli altri. Il 16 gennaio si sceglie il riformismo!" conclude.