"Sul Superbonus il governo Meloni adesso si inventa una Commissione d'inchiesta, dopo che tutti i partiti di maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, hanno promesso di salvare in campagna elettorale la misura, hanno presentato atti parlamentari in favore della stessa e hanno presenziato a tutte le manifestazioni della filiera edile prima di approdare al governo. Sull'oggetto di questa Commissione Giorgia Meloni si diceva pronta a 'tutelare i diritti del superbonus e a migliorare le agevolazioni edilizie' nel settembre 2022. Senza citare la lunga lista di esponenti di Fdi che si sono esposti pubblicamente per la misura, come Lollobrigida che nel 2021 chiedeva una proroga per tutto il 2023, c'è chi come il deputato Foti pensava a un Superbonus strutturale fino al 2025. Si inventano l'ennesima Commissione d'inchiesta, dopo il Covid-19, quella assurda sul Reddito di cittadinanza e molte altre.

Uno strumento snaturato che usano soltanto per una spicciola propaganda. Ma per noi va bene: sarà il modo di smascherare la lunga lista di bugie messe in piedi sulla misura: dal buco di bilancio all'aumento dei prezzi". Lo dichiara su Facebook Agostino Santillo, parlamentare del M5S.