"Sono in Giappone per il Summit con l'Europa. In questo mondo imprevedibile, l'UE vuole rafforzare il suo partenariato con uno dei suoi più stretti alleati. Insieme, lavoreremo per creare maggiori opportunità economiche e affrontare le sfide che entrambe le nostre regioni devono affrontare". Lo ha affermato sui social il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.