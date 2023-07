"Reputo incredibilmente ingiusto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, debba rinunciare per motivi di ordine pubblico a partecipare alla fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino. I rischi per l’ordine pubblico puoi aspettarteli dalla mafia, non da chi si professa antimafioso. Il ricordo di un uomo ucciso dalla criminalità organizzata, per aver fatto il suo dovere al servizio dello Stato, dovrebbe unire le istituzioni, unire il popolo italiano.

È interesse del Paese che la lotta alla mafia non abbia colore politico, ma sia trasversale, attraversi tutti i partiti, da destra a sinistra. E poi è ancora più ingiusto che a rinunciare alla fiaccolata sia la Presidente del Consiglio, che, può essere considerata più o meno vicina politicamente, ma rappresenta il popolo italiano, a maggior ragione in queste circostanze". Lo scrive su Twitter il parlamentare di Italia Viva, Davide Faraone.