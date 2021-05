"Quanto accaduto oggi nella scuola russa di Kazan, nel Tatarstan, è davvero sconvolgente: la vita di 11 persone, tra cui 8 bambini, spezzata per sempre da una follia omicida. La mia vicinanza e il mio sincero cordoglio alle famiglie delle vittime". Con queste parole Fabio Massimo Castaldo del M5S ha espresso il suo cordoglio per la strage avvenuta in Russia.