"Per il secondo giorno consecutivo siamo riusciti a superare di oltre il 12% il target di #vaccinazioni assegnato alla #Sicilia dal commissario nazionale. È un risultato significativo perché ci attesta oltre le 32mila vaccinazioni giornaliere, pur se scontiamo il gap della scarsa adesione al vaccino AstraZeneca. Non possiamo negare il vaccino a chi lo vuole (penso al mondo del #lavoro), per tenerlo conservato nella speranza che venga utilizzato su una fascia di cittadini che, sia pure senza ragioni scientifiche, lo sta allontanando da sé. Dobbiamo certo sforzarci di convincere i riottosi, ma anche proseguire con i comparti produttivi. L’obiettivo resta lo stesso: fare più che possiamo prima dell’estate. L’#estate... che in Sicilia è una risorsa di vita prima ancora che una stagione del calendario" lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci