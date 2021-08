"Quella a favore degli allevatori è solo la prima misura urgente che stiamo adottando. Ho convocato il governo per mercoledì per deliberare ancora altre misure di ristoro a favore delle aziende, non solo zootecniche, danneggiate dagli incendi". Lo ha scritto su Twitter Nello Musumeci, governatore della Regione Sicilia, a proposito dei ristori agli allevatori danneggiati dagli incendi.

