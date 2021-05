"Ho compiuto stamane una visita a sorpresa all’hub vaccinale di #Agrigento allestito all’interno del Palacongressi di Villaggio Mosè. Ho voluto portare il saluto e la gratitudine del governo regionale ai medici e agli operatori che vi lavorano ma anche testimoniare la necessità per tutti di vaccinarsi, il giorno dopo di aver ricevuto la mia prima dose di #vaccino #AstraZeneca.

Abbiamo il dovere di fare squadra per convincere quanti più cittadini a vaccinarsi: metterli al sicuro è l’unica strada possibile per porre fine a questa estenuante altalena di colori giallo-arancione-rossi. Vogliamo e dobbiamo uscire presto e definitivamente da questo tunnel" lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci