"Mi ribello ad una giustizia che calpesta la verità. Una sentenza che colpisce chi non ha mai preso un soldo dai Riva, che ha scoperchiato la fabbrica, che ha imposto leggi contro i veleni. Ho taciuto per 10 anni, difendendomi nelle aule di giustizia. Ora non starò più zitto". Lo dichiara in un video postato su Twitter Nichi Vendola, che commenta la condanna per concussione per le pressioni esercitate sull’allora direttore generale di Arpa Puglia Giorgio Assennato affinché ridimensionasse la sua linea dura contro l’ex Ilva.