"Io sto con Nichi #Vendola. La sua condanna mi pare una mostruosità. Lo conosco abbastanza per dire che non è certo uomo accondiscendente, che fa favori ai potenti. Sono sicuro che Vendola non ha fatto altro che politica e che questa non può essere materia di condanna penale". Lo scrive su Twitter Enrico Rossi, ex presidente della regione Toscana ed esponente dem.