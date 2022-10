"Meloni dice a Berlusconi che non è ricattabile. E' probabile che la leader di Fdi tra pochi giorni

avrà l'incarico dal Quirinale per formare un Governo. Ha il dovere di spiegare su cosa Berlusconi l'ha ricattata. Non possono esserci zone d'ombra sulle Istituzioni repubblicane". Lo scrive il deputato di Articolo Uno, Arturo Scotto, su Twitter